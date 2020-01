La crisi economica o la semplice voglia di vantarsi con gli amici di essere più furbi degli altri fa brutti scherzi, soprattutto quando al risparmio corrisponde una frode ai danni dello Stato o di altre società come quelle che forniscono energia elettrica. Infatti, la Polizia sta segnalando in tutto lo stivale che è tornato in voga un vecchio sistema per sabotare i contatori dell’Enel in modo che la bolletta risulti più leggera.

Parliamo del posizionamento di un magnete sopra al contatore, come in foto: un metodo che consente alle persone di risparmiare molto denaro in bolletta rallentando il meccanismo che conteggia le singole unità in KWh. Tutto questo in barba alla legge italiana che ha già condannato tali truffe.

Energia Elettrica: come un magnete può ingannare il contatore

Sebbene i metodi utilizzati per rubare energia siano tantissimi, per esempio attaccandosi alla rete elettrica pubblica, c’è chi invece decide di manomettere il proprio contatore in anonimato o prendere “in prestito” l’energia dal vicino. Tuttavia sono stati riscontrati dalle autorità dei clamorosi casi in cui persone che vivono tutte nello stesso vicinato si siano inventate metodi per pagare una sola bolletta, allacciando in questo caso la corrente in ogni abitazione da un singolo contatore.

L’attualità questa volta ci spinge a un Commissariato di polizia del Veneto, dove le forze dell’ordine hanno segnalato alla Procura due commercianti della provincia di Rovigo che . avrebbero raggirato l’azienda fornitrice di energia elettrica. Dalle indagini effettuate, i furfanti hanno applicato per l’appunto un magnete per rallentare il conteggio del consumo dell’elettricità.

Nonostante la semplicità, la potente calamita posizionata proprio sul contatore permette di rilevare solo parzialmente il consumo di energia elettrica.