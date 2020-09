Tutti oramai conoscono la promozione ufficiale di Iliad, la Giga 50. Il provider francese ha fatto di questa ricaricabile una vera e propria bandiera e si prepara a sorprendere ancor di più tutti i suoi futuri abbonati con la disponibilità di un’ulteriore promozione con ben 100 Giga internet.

I margini di crescita per Iliad nel nostro paese sono enormi ed anche lo stesso operatore è intenzionato ad investire sempre più risorse in Italia. Lo dimostra l’impegno prossimo nel campo della telefonia fissa.

Iliad corre sul versante Fibra ottica: possibile l’arrivo nel 2021

Iliad vuole lanciare la sfida definitiva a TIM, Vodafone e WindTre con un impegno costante proprio nel campo strategico della Fibra Ottica. Già nel corso di queste settimane ci sono state importanti novità che devono essere segnalate.

A fine Giugno, ad esempio, il provider francese ha avuto l’autorizzazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico per la pena operatività nel campo della Fibra ottica. Inoltre, sempre in estate, Iliad ha iniziato i colloqui con Open Fiber, per una partnership che porterà la rete internet nelle case degli italiani.

La vera sorpresa però è per le tempistiche. Iliad, infatti, proprio grazie a questi sostanziali passi in avanti ha rivisto in positivo i tempi di rilascio per le prime offerte relative alla telefonia fissa. Rumors ed indiscrezioni di inizio anno parlavano di tempi molto lunghi per una presenza costante del gestore francese nel campo della rete domestica: si dicevaa 2024. Oggi, le visioni più ottimistiche danno un arrivo delle prime iniziative già nel 2021.