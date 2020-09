Iliad: lancia la promo da 100GB e tutto senza limiti, ecco il prezzo

Iliad ultimamente ha mostrato a tutti quanto sia cresciuto in soli due anni di attività sul territorio italiano. Stiamo parlando di un gestore mobile che non ha temuto assolutamente la concorrenza che già da diversi anni operava e dominava nel settore della telefonia italiana.

L’ultimo comunicato poi ho messo in chiaro i numeri: Iliad è riuscita a portare sotto la sua ala protettrice oltre 6,3 milioni di utenti in due anni. Il fatturato poi risulta uno dei più alti in assoluto con 162 milioni di euro. Effettivamente si tratta di numeri da capogiro, i quali sono giustificati dalle promo lanciate inizialmente. Queste sono peraltro ancora disponibili allo stesso prezzo di lancio direttamente sul sito ufficiale.

Iliad, lanciata la nuova Flash 100: arriva la promo che offre 100 giga per soli 9,99 € al mese

L’ultima trovata di Iliad è risultata veramente geniale, e non si tratta di una delle solite offerte vantaggiose che tutti conoscono. Il colosso della telefonia mobile ha deciso di lanciare una promozione per qualche giorno, proprio per far vedere che le menti che lavorano dietro le quinte sono in continuo movimento.

Si tratta della nuovissima Flash 100, promozione al suo interno include davvero tutto in quantità praticamente esagerate. Stiamo parlando infatti di una promozione che rende disponibili 100 giga in 4G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Il tutto per un costo mensile è di soli 9,99 € per sempre. La promo però non sarà disponibile in eterno: l’offerta sarà disponibile infatti fino al prossimo 17 ottobre.