MediaWorld propone un volantino con prezzi mai visti, ecco l'elenco

MediaWorld ha scelto di lanciare tanti nuovi sconti per far vedere che le vendite fisiche sul territorio italiano esistono ancora e hanno superato la crisi. L’azienda ha infatti offerto un nuovo volantino con diversi sconti al suo interno, i quali riescono a piazzarsi in ottima posizione rispetto ai competitors.

Gli articoli in vendita sono innumerevoli, per cui ci sarà grande scelta soprattutto per coloro che devono acquistare anche degli elettrodomestici. Il tutto sarà possibile all’interno degli Store ma anche sul sito online, soprattutto per permettere a chi vorrà di evitare il contatto fisico con altre persone. Ovviamente in questo caso dovrete corrispondere un prezzo di 4,99 € per i costi di spedizione.

MediaWorld: ecco il nuovo volantino che adesso batte ogni forma di concorrenza

Gli utenti potranno acquistare grazie all’arrivo del nuovo volantino il meglio in assoluto, contando che il nuovissimo Samsung Galaxy S20 viene offerto ad un prezzo di soli 669 €.

Ricordiamo che il prezzo di listino ufficiale dello smartphone corrisponde a 929 €. Sono presenti poi anche altri dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.