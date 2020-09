L’emergenza sanitaria ed il distanziamento sociale ci hanno obbligato a studiare e cercare soluzioni attraverso le quali connetterci con amici e parenti lontani e fare qualcosa insieme, anche se distanti. Quest’anno abbiamo assistito al debutto di nuove tecnologie e servizi che ci hanno permesso di intrattenerci – da remoto – con i nostri amici, guardando film ed episodi di serie TV insieme.

Così si spiega il successo di Netflix Party, una particolare estensione per Google Chrome che “sincronizza la riproduzione dei contenuti e aggiunge una chat di gruppo ai tuoi programmi preferiti su Netflix”. Qualche giorno fa, invece, Amazon ha lanciato Watch Parties, una funzionalità resa disponibile per Twitch e che permette ai creator di trasmettere in streaming tutti i contenuti di Prime Video da guardare in tempo reale insieme agli utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo.

Facebook Messenger si aggiorna: arriva Watch Together, di cosa si tratta?

Oggi vogliamo parlarvi di una funzionalità molto simile rivolta, però, agli utenti di Facebook. Il team di Mark Zuckerberg ha infatti lanciato Watch Together, una nuova funzione che permette agli utenti di guardare una serie di video in streaming insieme ad amici e parenti tramite le video-chiamate di Messenger e le Stanze.

Usare Watch Together è davvero molto semplice. Anzitutto, occorre avviare una video-chiamata su Facebook Messenger o creare una Stanza, per poi selezionare la voce Watch Together dal menu di chiamata.

A questo punto, è possibile sfogliare un vasto catalogo di video da guardare insieme con i propri contatti: ci sono diverse categorie come “TV e film”, “Guardati” e “Caricati”, oppure chi non vuole perdere molto tempo nel trovare il contenuto giusto da guardare può affidarsi ai suggerimenti di Facebook. E niente, il gioco è fatto!

Watch Together è disponibile per smartphone Android e iPhone. Si possono guardare video con un massimo di otto persone se si usa la funzionalità su Messenger, e con un massimo di cinquanta persone se si crea una Stanza.