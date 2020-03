Ai tempi della distanza sociale e del COVID-19, siamo sempre più spesso alla ricerca di alternative attraverso le quali connetterci con amici e parenti lontani ed impegnare del tempo insieme, anche se distanti. Ed è così che le app per effettuare video-chiamate diventano, nel giro di poche settimane, i principali strumenti attraverso i quali espletiamo la nostra socialità e dichiariamo il nostro bisogno di essere sociali: ed è così, che le app per effettuare video-chiamate diventano il principale strumento per allenarsi insieme, per cucinare insieme, per suonare e cantare insieme, per leggere ed ascoltare una storia insieme, e chi più ne ha più ne metta.

E se ti dicessi che esiste un’app che ti consente di guardare film e serie TV su Netflix con i tuoi amici, abilitando anche una Chat di gruppo attraverso la quale commentare ciò che accade in tempo reale? Il suo nome è Netflix Party e consiste in un’estensione disponibile per Google Chrome che “sincronizza la riproduzione dei contenuti e aggiunge una chat di gruppo ai tuoi programmi preferiti su Netflix”. Così facendo, l’app assicurerà che tu e i tuoi amici guardiate lo stesso video su Netflix contemporaneamente (ognuno dal proprio account) con una chat sul lato dello schermo, permettendovi di interagire in tempo reale.

Netflix Party, come vedere film e serie TV a distanza con gli amici

Guardare un film o una serie TV Netflix con gli amici è davvero molto semplice.