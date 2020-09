Hai mai voluto guardare un film o un episodio di una serie TV con il tuo streamer preferito? Se sei un cliente Amazon Prime, adesso puoi. Dopo mesi e mesi di sperimentazione, su Twitch arrivano finalmente le Watch Parties. Grazie a questa nuova funzionalità, i creator possono trasmettere in streaming tutti i contenuti di Prime Video e guardare film e serie TV insieme agli utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo. E’ un nuovo modo d’intrattenimento.

Twitch, con Watch Party guardi i film insieme al tuo streamer favorito

Twitch ha cominciato a testare Watch Parties lo scorso autunno. Questa funzionalità è stata poi resa disponibile in primavera per i più grandi canali degli Stati Uniti ed è adesso disponibile in tutto il mondo, per tutti.

Watch Parties offre una nuova modalità di intrattenimento e connessione con i propri seguaci, che possono adesso godersi un bel film o l’episodio di una serie TV insieme al proprio streamer preferito, commentando insieme quel che accade e assistendo alle sue reazioni. La webcam dello streamer, infatti, continuerà ad essere mostrata sopra la Chat (se attiva, ovviamente).

Come già anticipato, i contenuti che possono essere trasmessi sono quelli del catalogo Amazon Prime Video e la funzionalità è disponibile esclusivamente per gli abbonati Amazon Prime e per la versione desktop di Twitch. L’azienda ha però già confermato di star lavorando per rendere Watch Party disponibile anche sugli smartphone e sui tablet e prevede di lanciare questa funzionalità nei prossimi mesi.

Oltre ciò, ne approfittiamo per segnalare che adesso le live streaming di Twitch possono essere fruite anche all’interno dell’app Amazon Music. Quando uno degli artisti che si seguono è in live streaming si riceverà una notifica sullo smartphone. In alternativa è possibile esplorare la nuova sezione Live di Amazon Music per scoprire chi sono gli artisti che stanno tenendo una diretta streaming.