Come di consueto, Epic Games, al centro delle vicende relative alla battaglia contro Apple per uno dei giochi più importanti al mondo, ogni settimana nella giornata di giovedì rilascia dei giochi gratuiti da scaricare attraverso il proprio portale dell’applicazione desktop. I giochi sono scaricabili totalmente free, senza la necessità di inserire dati di pagamento, e rimarranno tali per sempre.

Dopo una serie di giochi come Hitman, GTA V, e Borderlands, Epic ha rilasciato i nuovi giochi gratuiti di questa terza settimana di settembre. Ecco quali sono.

Football Manager 2020

Si tratta di un videogioco sportivo manageriale di calcio sviluppato dalla Sports Interactive e pubblicato da SEGA. Il suo costo sul portale è di 54.99€, ma per un periodo di tempo limitato sarà scaricabile gratuitamente per tutti gli utenti Epic Games. Se la tua passione è il calcio cosa spetti a diventarne protagonista, gestendo la tua squadra preferita e tutto ciò che ruota attorno alla società.

Watch Dogs 2

Gioca nei panni di Marcus Holloway, un giovane hacker, in un ambiente open world ambientato in una versione romanzata della Bay Area di San Francisco. Per tutti i fan della saga di GTA, questo titolo può rappresentare una valida alternativa, più orientata verso il tema tecnologico ma ugualmente avvincente. Le meccaniche di gioco revisionate rispetto al primo capitolo lo hanno reso un gioco più avvincente e dinamico. Un altro titolo Tripla A che passa da 59,99€ a gratis.

Stick It To The Man

Sviluppato da Zoink e Ripstone, questo titolo rappresenta un misto di avventura e platform, con un umorismo che pervade ogni dialogo. Il titolo racconta la storia di un ragazzo a cui spunta il superpotere di leggere le menti. Realizzato con uno stile unico, fumettoso e super colorato potrebbe essere il gioco perfetto per rilassarsi la sera e godersi un’avventura strana e unica nel suo genere.