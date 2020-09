Le grandi offerte di WindTre continuano anche in questa fase di passaggio tra l’estate e l’autunno. Il provider nelle scorse settimane ha scelto come target strategico il pubblico dei giovani. In questo settore, la competizione è tutta concentrata con TIM e con la sua rinnovata ricaricabile chiamata Young Student Edition.

Per contrastare la concorrenza di TIM, WindTre ha pensato non ad una ma a ben due iniziative. Gli under 30 avranno modo di attivare le iniziative WindTre Young e Student.

WindTre, le migliori offerte pensare in maniera strategica per i giovani

Con WindTre Young gli utenti avranno a loro disposizione un’iniziativa che prevede sia telefonate che consumi internet. Gli abbonati, nella fattispecie, potranno effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili ed avere anche 40 Giga per navigare in internet con rete 4G.

Gl abbonati che scelgono questa tariffa avranno anche modo di attivare 100 Giga aggiuntivi per un arco di tempo limitato. Il prezzo della ricaricabile si attesta su 9,99 euro per il primo trimestre. A partire dal quarto mese, il costo dell’offerta sala a 11,99 euro. L’iniziativa si rivolge in maniera particolare al pubblico degli under 30.

Altra fonte di vantaggio per il pubblico più giovane è l’offerta WindTre Student. Gli abbonati che attivano questa tariffa potranno effettuare telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed utilizzare 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo è di 9,99 euro. A questa tariffa potranno accedere i clienti under 20. Il prezzo è dedicato agli utenti che scelgono come metodo di fatturazione il sistema Easy Pay.