Vodafone ha dimostrato di avere particolari attenzioni per tutti i clienti che hanno già attivato una SIM nel corso dei mesi passati. Il provider inglese cerca di premiare la fedeltà di tutti coloro che già sono abbonati ed, in linea con le precedenti settimane, ha messo a disposizione una iniziativa speciale legata alla navigazione internet.

Una delle migliori tariffe di Vodafone al momento si chiama Giga Speed Plus 50. Con questa iniziativa gli utenti hanno la possibilità di aggiungere soglie extra per la connessione al proprio piano tariffario.

Vodafone, la promozione per aggiungere 50 Giga al proprio piano

Il costo della promozione Giga Speed Plus 50 si attesta sui 11,99 euro. Nella tariffa, gli abbonati potranno beneficiare di 50 Giga per la navigazione internet da aggiungere ad una nuova SIM.

I clienti che attivano questa promozione possono navigare liberamente sul web da smartphone, ma anche da altri dispositivi fissi e mobili come tablet, computer, console per videogame o smart tv.

Sempre in associazione alla nuova scheda gli abbonati di Vodafone potranno opzionare un modem WiFi portatile con un costo mensile di appena 1 euro. Attraverso questo dispositivo gli utenti potranno connettere sino a 10 dispositivi in contemporanea.

In aggiunta a Giga Speed Plus 50, il gestore mette a disposizione anche una seconda versione. Vodafone, infatti, ha lanciato anche la promozione Giga Speed Plus 100. Le condizioni di questa tariffa sono speculari a quella già presentata. Al costo di 19,99 euro (dieci euro in più) sarà possibile attivare 100 Giga per la connessione internet anziché 50. Queste offerte sono attive a tempo indeterminato.