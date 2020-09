Il grande successo ottenuto da Iliad non è sicuramente qualcosa che la concorrenza aveva preventivato. Tutti credevano che la sua crescita sarebbe stata molto più lenta del previsto, ma in realtà il colosso si è affermato in maniera anche abbastanza dura. Tutti ormai conoscono le sue offerte, le quali riescono ad unire quantità e qualità oltre che una convenienza davvero spaventosa. Le promozioni costano ogni mese pochissimo, con un prezzo che non cambia mai nel tempo.

Tutto ciò ha convinto infatti anche coloro che avevano un gestore vantaggioso a cambiare aria, arrivando dunque arrendere Iliad una delle soluzioni più ambite. In questo momento i dati parlano di una netta crescita, la quale fa ben sperare per il futuro che a quanto pare vedrà una grande novità.

Iliad, gli utenti adesso possono avere anche la rete fissa: ecco quando arriverà

I dati di Iliad hanno dimostrato quanto il gestore sia cresciuto, ottenendo grandi risultati. Si parla infatti di oltre 6,3 milioni di utenti attivi che sono peraltro soddisfatti delle promozioni. In più il fatturato è di 162 milioni di euro, numeri da capogiro che hanno fatto capire a tutti quanto ci sia da temere un provider del genere.

Gran parte dell’attenzione però adesso è dirottato sui programmi futuri di Iliad, i quali comprendevano una rete fissa. Questa, secondo quanto riportato, dovrebbe arrivare a partire dalla prossima estate 2021. Il tutto sarà ovviamente è disponibile in fibra ottica, anche grazie all’accordo stipulato con il colosso del settore meglio noto con il nome di Open Fiber.