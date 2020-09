Play Store da impazzire: oggi app e giochi gratis per gli utenti Android

Nonostante i sistemi operativi siano avvicendati in maniera spesso netta tra loro, ultimamente quello che risalta più all’occhio è chiaramente Android. Si parla infatti di una piattaforma estremamente completa, sotto tutti i punti di vista che gli utenti vogliono ritrovare all’interno del proprio smartphone o dispositivo mobile. Uno dei più grandi aspetti poi è la versatilità, la quale offre l’opportunità di cambiare qualsiasi aspetto del robottino verde in modo da centrare quelle che sono le proprie esigenze.

Un altro aspetto molto interessante di Android è chiaramente il Play Store, spazio dedicato i contenuti che include al suo interno non solo giochi ed applicazioni. Sono presenti infatti anche libri in formato digitale e film di vario genere, anche se comunque le grandi offerte riguardano spesso proprio giochi e app. In questo caso infatti ci sarebbe una promozione in corso da parte di Google con diversi titoli a pagamento offerti gratis per il pubblico.

Android, solo per oggi potete scaricare gratuitamente questi titoli a pagamento

All’interno della nostra lista, che trovate proprio qui sotto, potete scaricare contenuti a pagamento del Play Store di casa Android. Qui ci sono giochi e applicazioni che a partire da domani cominceranno a tornare a pagamento, per cui conviene affrettarvi.