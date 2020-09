I software dei sistemi operativi talvolta sono più complessi del previsto. Non è dunque così sorprendente che, nonostante diverse versioni beta solitamente rilasciate mesi prima, alcuni bug siano ugualmente presenti nella versione finale, come nel caso di Android 11.

L’ultimo aggiornamento software ha apparentemente causato problemi di incompatibilità in particolare tra Android Auto e Android 11. Alcuni utenti non sono riusciti ad installare correttamente l’aggiornamento o riprodurre la musica e leggere almeno le notifiche dopo averlo installato. Ci sono molti rapporti e lamentele sui social media in cui si parla di problemi con Android Auto dopo l’aggiornamento alla nuova versione. Tra i problemi citati ci sono proprio i bug rilevati con il lettore musicale, la sezione dedicata alle notifiche e non solo. Rilevati anche problemi con l’app del calendario e problemi di connettività in generale.

Android Auto: trovati altri bug in seguito all’installazione dell’aggiornamento ad Android 11

Anche Waze sembra non funzionare e le chiamate riscontrano delle problematiche se in vivavoce tramite il sistema audio dell’auto. Ci sono anche almeno due segnalazioni in cui gli utenti lamentano di esser stati costretti a ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Una possibile soluzione alternativa è stata scoperta dagli utenti di Reddit – Yewtsan e mtb_junkie – che prevede la disattivazione della scansione del dispositivo Bluetooth. Per disattivare questa funzionalità è necessario recarsi nelle impostazioni del telefono. Sebbene Google non abbia ancora promesso ufficialmente una soluzione per tutti i problemi sopra menzionati, l’aggiornamento di Android Auto v5.6 è già stato rilasciato con una correzione per l’app Calendario mancante.