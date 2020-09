La WindTre Young e la WindTre Student sono le due offerte dedicate rispettivamente ai clienti under 30 e under 20. Le due tariffe meritano particolare attenzione per via dei contenuti che permettono di ottenere ogni mese e del costo di rinnovo più che irrisorio al quale è necessario andare incontro.

WindTre Student e Young: le due offerte sono disponibili a un costo di soli 9,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Young è sicuramente la più interessante poiché attualmente disponibile nella versione Summer Edition. I clienti che ne richiedono l’attivazione in questi giorni hanno la possibilità di ottenere a soli 9,99 euro: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Inoltre, al momento dell’acquisto ricevono in regalo il videogioco MotoGP 20. Effettuando l’attivazione dopo il 20 settembre, salvo eventuali proroghe da parte del gestore, la tariffa permetterà di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. A subire delle modifiche sarà anche il costo di rinnovo, che ammonterà a 11,99 euro al mese.

Non meno interessante è la tariffa WindTre Student con Easy Pay, dedicata a tutti i nuovi clienti aventi età massima 20 anni. L’offerta non è soggetta ad alcuna variazione dei costi o dei contenuti mensili. Ogni mese i clienti che ne richiedono l’attivazione vanno incontro ad una spesa di soli 9,99 euro e ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.