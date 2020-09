Dopo un’estate vissuta in perenne contrapposizione, anche nel corso di queste settimane di settembre si rinnova la sfida tra TIM, Iliad e Vodafone. I tre operatori citati si sono contraddistinti nell’ultimo periodo da strategie commerciali molto efficaci basate su una caratteristica principale: il valido rapporto tra consumi e costo di una ricaricabile.

Vodafone, Iliad e TIM, la sfida di settembre con queste tre offerte

A dominare la scena negli ultimi anni, in questo campo, è ovviamente Iliad che ha fatto della sua Giga 50, un reale marchio di fabbrica. Le soglie di consumo della Giga 50 sono conosciute al grande pubblico con minuti ed SMS senza limiti più 50 Giga internet. Il prezzo mensile è invece di 7,99 euro.

A questa ricaricabile nell’ultimo periodo ha risposto e continua a rispondere Vodafone, grazie alla promozione Special 50 Giga. Il costo mensile di tale promozione è sempre di 7,99 euro e gli utenti avranno chiamate senza limiti verso tutti con 50 Giga per la navigazione web.

Anche TIM si iscrive sullo stesso filone di Iliad e di Vodafone grazie alla ricaricabile Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno allo stesso tempo chiamate senza limiti verso tutti più 50 Giga per navigare in rete. Il prezzo è sempre di 7,99 euro.

Ovviamente per tutti e tre i provider sono previsti dei costi di attivazione dal valore univoco di 10 euro. Una differenza c’è per quanto concerne il capitolo portabilità del numero. Se per le attivazioni delle offerte ora citate di TIM e Vodafone, il passaggio della rete è propedeutico alla stessa promozione, per Iliad non c’è questo vincolo.