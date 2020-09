Non si hanno ancora notizie sulla presentazione dei prossimi iPhone 12 ma emergono già alcune indiscrezioni su un nuovo dispositivo. Il colosso di Cupertino potrebbe infatti avere intenzione di mettersi a lavoro su un nuovo iPhone pieghevole.

Apple: il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di creare un iPhone pieghevole!

A sostenere l’ipotesi che il colosso di Cupertino abbia intenzione di produrre un nuovo iPhone dal display pieghevole vi sono due brevetti depositati dalla stessa azienda e la notizia recentemente emersa da un leaker che ci informa dell’acquisto di numerosi pannelli pieghevoli effettuato da Apple. A suscitare parecchia curiosità è la mossa del colosso, che pare abbia acquistato i pannelli da Samsung e che abbia intenzione di effettuare nuovi ordini proprio dal colosso coreano.

Per quanto riguarda i brevetti a cui abbiamo fatto riferimento non abbiamo particolari informazioni ma sappiamo che in essi sono presenti immagini che svelano le dimensioni dell’iPhone pieghevole pensato da Apple. Uno dei brevetti, inoltre, ci informa sulla batteria che potrebbe alimentare il dispositivo.

Dunque, pur essendo scarsi dettagli fino ad ora emersi, è possibile riportare quanto trapelato dai brevetti e quindi sostenere che il nuovo iPhone potrebbe raggiungere dimensioni pari a quelle di un tablet e che la batteria potrebbe essere “pieghevole” e dunque montata sui due pannelli che costituiranno lo smartphone.

Il colosso di Cupertino non si è ancora espresso quindi non ci è dato sapere quali saranno i prossimi passi ma le probabilità che in futuro possa procedere con il lancio di un iPhone del tutto nuovo e particolare sono abbastanza alte.