WindTre ha messo a disposizione dei consumatori italiani la possibilità di richiedere l’attivazione di una promozione veramente speciale, parliamo infatti della Go 100 Fire Easy Pay, una soluzione tramite la quale si riuscirà ad accedere a ben 100 giga di traffico internet al mese.

L’attivazione della suddetta offerta è possibile solamente per gli utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, con possibilità di attivazione indistintamente dalla provenienza sul territorio. Se in passato avevamo visto soluzioni disponibili solamente in alcune province, sappiate che in questo caso la potrete richiedere senza limitazioni particolari. Il costo iniziale da sostenere sarà sempre pari a 6,99 euro, necessari per acquistare la SIM.

La limitazione più grande riguarda il metodo di pagamento, a tutti gli effetti l’utente dovrà necessariamente pagare il canone mensile tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, in nessun modo potrà effettivamente accedervi con credito residuo. In parallelo ricordiamo che è presente anche il vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, il periodo nel quale il consumatore non potrà abbandonare WindTre senza comunque essere costretto a pagare una penale.

WindTre: i dettagli della promozione

Rispettando e conoscendo tutto quanto scritto sopra, la WindTre Go 100 Fire Easy Pay permette ugualmente di accedere ad un bundle incredibile, in particolare l’utente potrà approfittare di 200 SMS da poter inviare a chi vuole, di 100 giga di internet a grandissima velocità, con in conclusione illimitati minuti verso tutti.

Il costo fisso corrisponde a soli 6,99 euro al mese, ricordiamo che la penale per recesso anticipato è di 45 euro.