Stanco degli aumenti 4G e delle offerte con SIM ricaricabile che impongono un costo fisso mensile? Per evitare le scadenze e le potenziali rimodulazioni l’ancora di salvezza passa per molti dal WiFi Gratis. Non stiamo parlando della connessione aperta del vicino di casa o dell’azienda ma di un network pubblico realizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano.

Il progetto, inizialmente avviato nel contesto di una campagna di sensibilizzazione digitale, si esteso dalla zona del sisma di Amatrice del 2016 alle location del digital divide ed ai 3.158 Comuni richiedenti. All’interno delle aree contrassegnate valide per Internet Illimitato si trovano oltre 4.469 punti di accesso in cui si inserisce un ecosistema di utenti pari a 357.725 unità. Non serve molto per connettersi senza vincoli o spese di alcun genere. Ecco come funziona.

WiFi Gratis per combattere mancanza di rete, aumenti e mancate ricariche

Può succedere che il conto in banca vada in rosso oppure che ci si dimentichi di ricaricare la SIM dal tabaccaio o tramite PayPal. In questi ed altri casi accorre in nostro aiuto la rete libera con connettività garantita senza limiti tempo e ad una velocità massima di 30 Mbps. I down di rete vengono spiazzati da una piattaforma che ha come sola richiesta l’autenticazione una tantum da fare dopo aver creato il profilo. Non si viene disconnessi random e non esiste un timer di auto spegnimento. Basta attivare il WiFi e scaricare la nuova app gratuita di WiFi Italia per godere di tutti i vantaggi.

La connessione è quindi del tipo always-on per un piano locale che prevede un pareggio di digitalizzazione con la media europea. Il prossimo Comune ad essere coperto dal fondo Internet potrebbe essere il tuo mentre Infratel S.p.A. incaricata dello sviluppo tecnico sta già predisponendo opportuni hotspot da integrare nelle strutture ospedaliere per un totale di 5.000 nuovi punti di accesso. Addio problematico 4G e scadenze dell’ultimo minuto. Benvenuta connessione da smartphone e tablet in attesa che arrivi anche una soluzione per i PC.