Le serie tv più acclamate di Netflix non possono che non essere sulla bocca di tutti: dopo un’estate in cui il catalogo del colosso dello streaming si è rifocillato con numerose novità, gli utenti ora hanno domande solo in merito ad alcuni titoli ossia Peaky Blinders, Sex Education e After Life. Quando arriveranno? Gli episodi sono già pronti? Avranno tutte una nuova stagione?

Netflix: novità incredibili per After Life, Peaky Blinders e Sex Education

Le attese, purtroppo, si sono allungate un po’: a causa delle varie quarantene e dei lockdown scattati in tutto il mondo, le serie tv hanno subito uno stop momentaneo che è costato loro del ritardo sulle tabelle di marcia. Il 2020, dunque, tra le altre cose porta con sé anche dei periodi di aspettativa più lunghi del previsto, nonostante non bisogna temere alcuna notizia negativa: che questi tre titoli avranno una nuova stagione è già assodato.

Parlando di Peaky Blinders 6 sappiamo che il cast è da poco tornato sul set: stando alle parole di Steven Knight questa sarà la stagione più eccezionale di sempre grazie a momenti psicologici avanzati. La sua data di uscita? Purtroppo potrebbe essere ancora lontana: si suppone nell’ottobre 2021 sulla BBC.

After Life, dal canto suo, si sta preparando per una terza stagione al livello delle prime due: Ricky Gervais tornerà a vestire i panni di Tony ed infatti, qualche settimana fa, lo stesso attore non ha resistito a pubblicare su Twitter uno scatto di lui con in mano il copione della prima puntata. La sua data di uscita? Molto probabilmente aprile 2021.

Sex Education, infine, sembra brancolare nel buio: in merito alla nuova stagione vi sono veramente poche notizie in merito, il cast sarebbe dovuto tornare sul set nel mese di agosto, ma a quanto pare solo da pochi giorni ha fatto rientro. La sua data di uscita? Ancora una volta è incerta, ma si auspica per il 2021.