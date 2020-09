Un nuovo gestore, una nuova realtà è un nuovo competitor per tutte quelle che erano le case telefoniche già presenti sul territorio italiano. Iliad è tutto questo oltre che ad essere un vero e proprio cavallo vincente all’interno della corsa alla quale partecipano tutti i provider.

I numeri, come in tanti in realtà non si aspettavano, sono dalla sua parte e risultano in continua crescita. A dimostrarlo sono stati i dati ufficializzati dall’azienda durante l’ultima settimana, dove tutto ciò che è stato raggiunto nei primi due anni di attività è stato reso noto. A quanto pare la crescita sarebbe stata costante e sarebbe andata molto oltre le aspettative prefissate in casa Iliad. Gli utenti sono infatti arrivati ben oltre i 6 milioni, per la precisione 6,3. Questo numero però risulta un trampolino di lancio per il futuro prossimo del gestore proveniente dalla Francia.

Iliad, dopo il nuovo record personale di utenti l’azienda pensa al futuro con la rete fissa

Oltre al gran numero di seguaci, Iliad può fregiarsi anche di un grande fatturato pari a oltre 162 milioni di euro. Sono state dunque poste le basi per un futuro più che radioso, il quale sarà basato non solo sulla telefonia mobile ma anche su tante promozioni per reti fisse.

L’accordo stipulato con Open Fiber comporterà una netta crescita del brand e del gestore stesso, il quale avrà l’opportunità di vendere le sue promozioni con fibra ottica. Il tutto sarà però realtà molto probabilmente a partire dalla prossima estate, quella del 2021, anno dal quale Iliad subirà una ulteriore metamorfosi.