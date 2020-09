L’off season calcistica quest’anno sarà più breve che mai. Dopo la fine delle coppe europee ad Agosto, a meno di un mese di distanza ritorneranno i grandi campionati di calcio nazionali. La Serie A, ad esempio, riaprirà i battenti il prossimo 19 Settembre. La copertura integrale della manifestazione sarà garantita sempre da DAZN e Sky, ma una novità ci sarà anche per i clienti di TIM.

TIM e Mondo Sport, l’offerta esclusiva per tutte le esclusive di Sky

L’operatore italiano sta puntando molto nel campo dell’intrattenimento televisivo. Una dimostrazione è data dagli investimenti sempre maggiori per la piattaforma TIMvision e dalla proposta della promozione Mondo Netflix. La novità in termini assoluti è la proposizione di un’iniziativa commerciale anche in campo sportivo.

Sempre legato al servizio streaming tv TIMvision, i clienti TIM potranno attivare il pacchetto Mondo Sport. Ad un costo mensile di soli 29,99 euro ogni mese gli abbonati avranno diritto alla visione di tutti gli eventi di Sky (grazie alla piattaforma NOW TV) ed anche all’attivazione di un account DAZN.

Inoltre, sempre gli abbonati potranno beneficiare di tutti i contenuti del catalogo TIMvision tra film e serie tv. Anche il decoder TIMvision Box, inoltre, sarà disponibile per tutti gli utenti a costo zero ed in comodato d’uso.

La promozione di TIM è per ora disponibile a tempo illimitato. Inoltre c’è un’altro grande vantaggio per tutti gli abbonati che sceglieranno di sottoscrivere questo ticket esclusivo di TIM. Il primo mese di visione infatti sarà garantito ad ogni cliente completamente a costo zero.