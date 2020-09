I vari operatori telefonici virtuali come Kena Mobile, Poste Mobile, Coop Voce, Ho mobile e via dicendo continuano a riscuotere un forte successo sul mercato grazie alle loro offerte super low cost e al loro servizio di buona qualità. I consumatori alla ricerca di una tariffa telefonica adatta alle loro esigenze possono prendere in considerazione alcune delle loro tariffe, ma eccole descritte qui nel dettaglio.

Tariffe telefoniche: ecco cosa propone Poste Mobile, Kena Mobile e Ho Mobile

Poste Mobile ha numerosi consumatori che si affidano al suo servizio e ampliare la sua clientela ha deciso di proporre la tariffa telefonica denominata Creami relax 100. Con tale tariffa i nuovi clienti possono usufruire di:

Credit Illimitati da utilizzare per chiamate ed SMS;

100GB di connessione Internet alla massima velocità della connessione 4G.

Il canone mensile richiesto dall’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di Wind è pari a 8,00 Euro. Non è previsto alcun tipo di vincolo e i consumatori che decidono di procedere con l’acquisto online devono sostenere un costo per la sim pari a 10,00 Euro.

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone una tariffa a tutti i consumatori che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica la seguente tariffa:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili;

70GB di connessione Internet alla massima velocità della connessione 4G.

Il canone mensile previsto è di 5,99 Euro e Kena Mobile per attirare l’attenzione dei consumatori propone il primo mese completamente gratuito.

Anche Ho Mobile propone una tariffa molto simile a quella appena descritta. Per i consumatori che provengono da alcuni specifici operatori è possibile prendere in considerazione la seguente tariffa:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili;

70GB di internet per navigare in rete in 4G.

Anche in questo caso il canone mensile previsto è di 5,99 Euro e i consumatori devono sostenere anche un costo iniziale per l’attivazione e per la SIM pari a 0,99 centesimi di Euro.