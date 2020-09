OnePlus lancerà presto lo smartphone top-gamma della serie 8. Il lancio potrebbe avvenire entro la fine di settembre o la prima settimana di ottobre, ma sembra essere già tutto pronto. In queste ore, infatti, sono emerse in rete nuove informazioni e dettagli su OnePlus 8T, tutte riportate da AndroidCentral.

OnePlus 8T con display a 120 Hz e Snapdragon 865+, ecco il prossimo top gamma

OnePlus 8T (nome in codice Kebab) avrà uno schermo AMOLED da 6,55 pollici, proprio come la versione standard di questo smartphone, ma con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (OnePlus 8 si ferma ai 90 Hz). Nello specifico, sarà possibile scegliere tra un’esperienza a 60 Hz e quella a 120 Hz.

Sotto la scocca di OnePlus 8T si nasconderà l’ultimo processore di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 865+, accompagnato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Il comparto fotografico si comporrà di quattro sensori sul retro. Al sensore principale da 48 MP si aggiunge una ultra-wide da 16 MP, una lente Macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La fonte citata da AndroidCentral ha dichiarato che la fotocamera principale utilizzerà un sensore d’immagine più recente rispetto a quello di OnePlus 8, per cui ne deriverà una qualità d’immagine superiore e migliorata.

Dal punto di vista estetico non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti, fatta eccezione per il display che dovrebbe essere piatto, non come quello di OnePlus 8 che è leggermente curvo sui lati. OnePlus 8T, infine, potrebbe eseguire Android 11 con OxygenOS 11. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il reale aspetto di questo smartphone e le tecnologie a bordo.