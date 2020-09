Settembre è ormai iniziato e sebbene sia ancora estate, il nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons ci fa assaporare l’autunno ed anticipa l’arrivo della nuova stagione.

Animal Crossing: New Horizons si aggiorna ed arriva l’autunno! Le novità

L’update di settembre ha introdotto nuove sfide, insetti, pesci, creature marine ed oggetti d’arredo. E’ adesso possibile scuotere gli alberi per raccogliere ghiande e pigne e con questi realizzare nuovi oggetti d’arredo, come l’Alberello frutti dell’albero ed altre decorazioni. Cambia anche la vegetazione dell’isola. L’erbaccia e le foglie cominceranno a seccarsi ed a colorarsi di giallo e rosso, per poi cominciare a cadere verso il mese di novembre. Spunteranno funghi ed altri elementi tipici della stagione autunnale.

Come anticipato, l’aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons introduce anche nuovi insetti, pesci e creature marine da catturare. Nello specifico, il mese di settembre ha visto l’arrivo sull’isola dei grilli, delle farfalle monarca, dei salmoni e delle ostriche.

Animal Crossing: New Horizons, tutte le creature da catturare a settembre

Sappiamo quanto possa essere importante catturare tutte le creature che abitano l’universo di Animal Crossing al fine di completare il museo. Gli insetti, i pesci e le creature marine, infatti, possono essere catturati solamente in alcuni periodi specifici dell’anno, per poi abbandonare l’isola e tornare nuovamente nel periodo adatto.

Per questo motivo, ne approfittiamo per elencarvi tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che possono essere catturati nel mese di settembre per i giocatori dell’emisfero settentrionale. Partiamo dai pesci e delle creature marine. Sarà possibile catturare il Granchio guantato, la Trota dorata, il Salmerino alpino, il Salmone giapponese, il Luccio nordico, il Salmone reale, il Salmone, lo Storione, il Nautilus, il Gamberetto boreale, la Lumaca turbante, l’Ostrica ed il Polpo ombrello.

Per quanto riguarda gli insetti, invece, potranno essere catturati la Farfalla comune, la Farfalla gialla, la Farfalla monarca, la Libellula rossa, il Porcellino di terra, il Centopiedi, il Grillo, lo Suzumushi ed il Carabo violino.