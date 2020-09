Qualche tempo fa erano circolate le prime indiscrezioni sul prossimo arrivo di due nuove auto elettriche a marchio Tesla e ora abbiamo maggiori informazioni. Nello specifico, la casa automobilistica americana si appresta a portare anche nel settore della fascia entry-level due nuovi veicoli elettrici e questi ultimi sembra che verranno prodotti rispettivamente in Cina e in Germania.

Arrivano nuovi dettagli riguardo alle due nuove auto elettriche di Tesla

Qualche settimana fa erano emersi i primi dettagli riguardo a queste nuove auto elettriche di Tesla e ora abbiamo delle informazioni un po’ più consistenti. Le due nuove vetture verranno prodotte in due nuovi stabilimenti. Uno sarà collocato in Cina, mentre l’altro sarà collocato in Germania. Questa scelta sembra essere dettata dal fatto che la casa automobilista ora più che mai ha voglia di competere con la concorrenza anche presso altri mercati e soprattutto anche nella fascia entry-level del mercato.

Le indiscrezioni al momento si riferiscono al nome Tesla Model 2 per entrambe le vetture, ma sappiamo che in realtà queste saranno differenti dal punto di vista dimensionale. Le nuove informazioni, infatti, confermano che un’auto sarà una hatchback di piccole dimensioni, mentre l’altra auto sarà un crossover. La prima, in particolare, verrà prodotta nello stabilimento tedesco, mentre la seconda verrà prodotta nello stabilimento cinese.

Una delle caratteristiche distintive di queste nuove auto di Tesla sarà il prezzo di vendita. Quest’ultimo sarà infatti decisamente più accessibile rispetto alle altre vetture dell’azienda. In questo modo, Tesla sarà in grado di competere con le auto della concorrenza come ad esempio la Volkswagen ID.3.