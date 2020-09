Esiste un motivo per cui si debba spegnere il telefono o il PC di notte? Non è una domanda che molti si pongono visto che la maggior parte di noi manda raramente in shutdown il proprio computer o lo smartphone. Eppure esistono circostanza in cui questa condotta risulta essere particolarmente utile. Scopriamo quali sono.

Telefono e PC sempre accesi: ecco perché non dovresti

Non esiste una risposta assoluta alla domanda se sia o meno meglio spegnere i dispositivi. In generale è sempre meglio togliere corrente ai circuiti elettronici per evitare danni e preventiva usura delle componenti causa, ad esempio, eccessivo calore dovuto all’uso intensivo di applicazioni e software particolarmente pesanti. La domanda che occorre porsi è questa: “lascerei la TV accesa tutto il giorno?“.

Per quanto riguarda i Personal Computer il maggiore impatto si ha sugli Hard Disk che continuano a girare in maniera ininterrotta. Accendere e spegnere continuamente il sistema è deleterio per questo consigliamo di effettuare uno spegnimento duraturo una volta al giorno. Problema che non si presenta invece con gli SSD in quanto si può riavviare centinaia di volte al giorno senza arrecare danni alla piattaforma.

Dispositivi come smartphone e tablet, invece, presuppongono la presenza di componenti assai diverse che sono predisposte appositamente per un utilizzo always-on senza conseguenze. L’unico motivo per spegnere un telefono è quello di ripristinare il sistema a seguito di un errore quale potrebbe essere ad esempio un’applicazione bloccata. Spesso un semplice riavvio risulta essere risolutivo. Il problema sussiste per quanto concerne il consumo energetico, cosa che vale allo stesso modo per notebook e PC Desktop. In tal caso si risolve attivando la Modalità Aereo che manda in stand-by tutte le connessioni in modo da consumare quanto meno energia possibile.

In ogni caso la risposta all’argomento è puramente soggettiva e dipende dalle nostre esigenze e da quelli che saranno ora i vostri commenti.