Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: cosa aspettarsi dalla piattaforma Netflix

La piattaforma Netflix sforna continuamente serie televisive di ogni genere. Per il mese attuale le notizie non sono niente male. Dal 1 settembre è arrivato “The Amazing Spider-Man 2” perfetto per gli amanti dei film ideati dalla Marvel. Oggi invece è sbarcato “Sto pensando di finirla qui”. Per i prossimi giorni vedremo “La babysitter Killer Queen”, “The Terminal”, “Le strade del male”, “Django Unchained” e “Enola Holmes”. Ovviamente non mancano le serie tv. Tra queste vediamo “Il Giovane Wallander”, “Away”, “My Octopus Teacher”, “Julie and The Phantoms “, ” La Duchessa”, “Baby” (terza stagione), “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “Ratched”, “Jack Whitehall: Travels with my father ” e “Le regole del delitto perfetto”. Per giunta tra le serie che sono state aggiornate da pochi giorni vediamo LUCIFER, Vis a Vis, The Witcher.

LUCIFER, Vis a Vis, The Witcher: le interessanti novità

Fortunatamente le notizie sono piuttosto positive.

Iniziamo parlando dell’affascinante Signore degli Inferi, giunto tra gli esseri umani per cominciare una nuova vita. Egli sulla Terra conosce la detective Chloe (l’unica impassibile al suo potere) e se ne innamora perdutamente. Lucifer a seguito delle proteste da parte dei fan, è arrivata sulla piattaforma il 21 agosto. Al momento possiamo godere di soli 8 episodi sui 16 solitamente pubblicati. Pertanto ci vorrà ancora un po’ prima di vederla per intero.

Vis a Vis invece è arrivata da pochissimo sulla piattaforma con lo speciale Spin-Off che ha stravolto lo strano rapporto tra Zulema e Macarena. Non vogliamo dirvi nulla, ma resterete senza parole.

Concludiamo le novità con un prequel, lanciato da Netflix nell’attesa di una nuova stagione. Esso si chiamerà The Witcher: Blood Origin e vedrà come ambientazione uno mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.