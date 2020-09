Android, che regalo agli utenti: 6 app e giochi a pagamento ora gratis

L’utilizzo di un sistema operativo come Android racchiude davvero tanti benefici per gli utenti che acquistano uno smartphone che lo preveda. Sono state tante le novità introdotte durante questi anni, le quali peraltro hanno contribuito a superare la concorrenza. Ad oggi solo Apple riesce a tenere il passo, mentre tutti gli altri sono andati perduti.

L’importanza di una piattaforma come Android è da notare soprattutto quando accadono avvenimenti come il superamento della piattaforma Windows di casa Microsoft. In questo caso parliamo di un sistema operativo fisso conosciuto da molti più anni rispetto a quello mobile di Google. Il merito è della grande versatilità che spinge le persone ad acquistare uno smartphone con a bordo il robottino verde. Personalizzare un menu o magari le icone risulta sempre più facile, soprattutto quando sia a disposizione il Play Store. Qui ci sono applicazioni e giochi di vario genere, le quali spesso finiscono anche in promozione gratuita come oggi.

Android regala solo oggi delle applicazioni e dei giochi a pagamento totalmente gratis

Nell’elenco sottostante potete trovare più titoli del mondo Android offerti solo per oggi in maniera gratuita. Non vi basterà altro che cliccare sul link in evidenza per collegarvi direttamente al Play Store di Google.