Il nuovo volantino Trony attivato direttamente nei punti vendita in Sardegna raccoglie tantissime offerte e prezzi speciali, con i quali gli utenti possono davvero pensare di risparmiare e di spendere veramente pochissimo su ogni dispositivo.

La limitazione più grande è proprio la disponibilità sul territorio nazionale, ricordiamo a tutti gli effetti che i prezzi indicati nell’articolo saranno disponibili solamente in Sardegna fino al 13 settembre. Il Tasso Zero, quindi con TAN e TAEG azzerati e pagamento tramite conto corrente bancario, potrà invece essere richiesto con il solo superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Trony: gli sconti da cogliere al volo

Gli smartphone in promozione sono davvero moltissimi, i migliori sono Apple iPhone SE a 549 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 489 euro, Samsung Galaxy A31 a 269 euro, Samsung Galaxy A20s a 159 euro, Galaxy A20e a 139 euro, LG Velvet a 549 euro, LG K41s a 149 euro, Oppo A52 a 169 euro, Oppo A9 2020 a 189 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Huawei Y6p a 139 euro e Motorola E6s a 109 euro.

Molto interessante è anche la possibilità di acquistare due smartband ad un prezzo veramente ridottissimo, parliamo di Samsung Galaxy Fit E a 24,99 euro e di Huawei Band 4 Pro a soli 59 euro.

La caratteristica principale del volantino Trony è comunque il Tasso Zero, con possibilità di iniziare a pagare direttamente da Gennaio 2021, in un certo senso potrete godere dei prodotti acquistati in maniera gratuita per tutti il 2020.