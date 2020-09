CoopVoce: TOP 20 con minuti, SMS e 20 giga in 4G a soli 8 euro

Dar seguito al successo raccolto negli ultimi anni non era di certo scontato per CoopVoce, provider virtuale che è riuscito a battere nomi altisonanti della telefonia italiana. Attualmente è davvero difficile convincere un utente del noto provider a cambiare gestore viste le grandi soluzioni che ha a disposizione.

Inizialmente di certo CoopVoce non godeva di grande seguito, ma poi la strategia è cambiata cambiando ulteriormente anche le carte in tavola. Da quel momento infatti il gestore è riuscito a dire la sua senza troppi problemi, lanciando peraltro tantissime offerte nella linea ChiamaTutti. Questa continua a riscuotere successo grazie a tutti i contenuti che mette a disposizione del pubblico, ma soprattutto grazie ai prezzi.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 è davvero interessante, ecco cosa include al suo interno

Sul sito ufficiale del gestore è possibile trovare questa nuova offerta, la quale non lascia nulla all’immaginazione. Sono infatti presenti tutti i migliori contenuti per un prezzo estremamente abbordabile, soprattutto perché non ha intenzione di spendere tanto per una promo telefonica mobile.

CoopVoce infatti consente di avere un’offerta come la ChiamaTutti TOP 20 e tutto ciò che ne deriva per soli 8 euro al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti per telefonare chiunque, 1000 SMS verso tutti e infine 20 giga di traffico dati in 4G. Questa soluzione offre dunque una grande versatilità e durerà ancora per qualche giorno proprio sul sito ufficiale. Inoltre se siete già clienti di CoopVoce non preoccupatevi, visto che il gestore consente anche in questo caso di cambiare offerta.