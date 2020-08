L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato la nuova offerta ChiamaTutti Top 20 con la GigaSpesa, ma solamente per alcuni utenti, pochi per essere precisi.

L’offerta si può richiedere con portabilità da altro operatore in due modi: con ritiro della SIM in negozio, dopo aver effettuato la prenotazione online tramite una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale di CoopVoce. Scopriamo insieme cosa propone.

CoopVoce lancia la ChiamaTutti Top 20 con GigaSpesa per pochi utenti

La nuova ChiamaTutti TOP 20 propone minuti senza limiti per chiamare tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre. In seguito alla sua attivazione riceverete un SMS di conferma da parte dell’operatore. Il messaggio riporta il seguente messaggio: “Grazie! Ti confermiamo la prenotazione della tua SIM CoopVoce. Nei prossimi 15 giorni a partire da oggi, potrai recarti nel punto vendita Coop più vicino http://bit.ly/PuntivenditaCoop e ritirare la SIM“.

Se si sceglie di ricevere la propria SIM a domicilio la spedizione avviene tramite Poste Italiane con il pagamento in contrassegno (10 euro). Si ricorda che, per consegnare la SIM, deve essere presente l’intestatario che dovrà consegnare i documenti richiesti e firmare il contratto. Alla consegna della SIM si dovrà dare, all’addetto di Poste Italiane, la fotocopia del documento d’identità valido e del codice fiscale.

Nel frattempo riscuote un gran successo la nuova iniziativa GigaSpesa che in Liguria, nei punti vendita Coop, permette di ottenere 1 GB gratis ogni 10 euro di spesa. Il massimo dei giga accumulabili corrisponde a 20 GB e ovviamente solo per gli utenti CoopVoce. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.