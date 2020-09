Coca-Cola: la bevanda miracolosa dalle molteplici utilità

Vi sarà capitato almeno una volta di lasciare quella bottiglia di Coca-Cola nell’armadio del proprio balcone di casa per giorni, mesi, anni. E ad ogni confezione vi sarà dispiaciuto buttarla inutilmente. Beh, sappiate che nulla va sprecato e tutto si può riciclare. La famosa bevanda dal red packaging costituisce una vera e propria fonte di benefici. Scopriamoli insieme.

Coca-Cola: come riciclare la storica bevanda zuccherata

I modi per riciclare la famosa bevanda sono infiniti. Essa può essere utilizzata per:

Rimuovere le macchie di grasso dagli indumenti

La Coca-Cola è in grado di abbattere le macchie di grasso sui tessuti. Basterà applicarla sulla macchia per poi procedere con il lavaggio idoneo per quel capo d’abbigliamento.

Eliminare i depositi di calcare

Può lucidare ogni superficie che si tratti di rubinetteria del bagno o pentole, rimuovendone il calcare.

Rimuovere le macchie di sangue dai vestiti

Se dannatamente vi doveste macchiare con del sangue, grazie a questa bevanda è possibile eliminarne la traccia. Come? Facendola stare in posa sulla macchia per cinque minuti, dopodiché il capo di abbigliamento dovrà essere lavato normalmente in lavatrice.

Allentare le viti arrugginite

Col tempo e con gli agenti atmosferici, le viti si possono arrugginire, dunque risulterà più difficile rimuoverle. Per risolvere il problema, di solito si usano gli appositi oli sgrassanti. Tuttavia, la Coca-Cola potrebbe prenderne il posto. Basta, infatti, bagnare la vite con la bevanda e lasciarla agire per diversi minuti. Dopodiché sarà possibile svitarla.

Eliminare le macchie di pittura

Per eliminare le macchie superflue di vernice, la famosa bevanda zuccherata è l’ideale. Bisogna infatti versarne una piccola dose sulla macchia, lasciarla agire per del tempo e poi strofinarla via.

Pulire l’automobile

La Coca-Cola può anche essere in grado di pulire l’interno di un’automobile e sbrinarne il parabrezza.

Allontanare api e vespe

La bevanda, essendo ricca di zuccheri, può attirare vespe e api. Pertanto, mettendone un bicchiere colmo in un punto distante da voi, le porterà a trasferirsi nella direzione della “trappola” innocua.