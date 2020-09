In Italia, ormai da diversi anni, è in atto un processo di aggiornamento legato ai documenti di identità, iniziato con l’introduzione ufficiale della Carta d’Identità Elettronica. Il vecchio modello, ingombrante e spesso soggetto a strappi, è stato quindi sostituito da una tessera simile alla patente che, di fatto, incorpora al suo suo interno molteplici funzionalità e servizi innovativi. Grazie a queste nuove funzionalità introdotte con la Carta d’identità Elettronica, quindi, di recente è nata CIE ID, ovvero la carta di identità digitale utilizzabile attraverso il proprio Smartphone. Scopriamo di seguito maggiori informazioni.

CIE ID: la nuova app che sostituisce la carta di identità fisica

Considerato l’andamento dei rilasci delle nuove Carte d’Identità Elettroniche, ad oggi l’ipotesi è quella che, nel 2021, tutti gli Italiani potranno passare al formato digitale. Proprio per questo motivo, quindi, il Governo ha deciso di introdurre CIE ID, un app completamente gratuita disponibile per tutta l’utenza Android ed iOS. Quest’ultima, quindi, sfrutta il protocollo NFC, utilizzato ormai da anni nei pagamenti contactless, per leggere e registrare tutti i dati anagrafici e di riconoscimento presenti nel chip del documento. In questo modo, quindi, d’ora in avanti le procedure per accedere ai servizi pubblici e privati diventano molto più semplici.

Un aspetto fondamentale della questione è quindi la sicurezza dei propri dati. Milioni di Italiani, infatti, preferiscono stare alla larga da questo tipo di soluzione digitale. Ciononostante, però, la sicurezza non è in assoluto un problema poiché, di fatto, i dati vengono registrati in un ambiente altamente protetto. L’app CIE ID, di fatto, sfrutta una serie di firewall e algoritmi di cifratura che tengono alla larga chiunque cerchi di penetrare nei sistemi per compiere azioni illecite.