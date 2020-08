Huawei sorprende tutti: ecco i dispositivi che riceveranno la EMUI 11

Huawei è sicuramente l’azienda che ad oggi domina il settore delle vendite degli smartphone. Il merito è chiaramente del grande adattamento che il colosso cinese ha avuto riguardo ad un mondo che prima non gli apparteneva. Prima infatti l’azienda si occupava solo di infrastrutture, mentre oggi è in pianta stabile in cima alle classifiche riguardo alla vendita di smartphone. Il tutto sembrava andare a gonfie vele almeno fin quando Trump non ha deciso di inibire Huawei da ogni rapporto con Google.

Da quel momento in poi sono stati tanti gli utenti che hanno evitato di acquistare uno smartphone della casa cinese, anche se le interfacce continuano ad essere sviluppate. L’esempio classico è la nuova EMUI 10.1 che porterà l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto, visto il periodo e secondo quanto riportato, le ultime indiscrezioni in merito al prossimo Huawei Mate 40 Pro e sulla nuova EMUI 11 continuano a arrivare.

Huawei: EMUI 11 ed EMUI 10.1, ecco chi le riceverà

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11