Recentemente, Enel X sembra aver siglato un accordo con Hubject per abilitare il pagamento e la fatturazione B2B la quale è automatizzata in maniera diretta tramite la piattaforma di interoperabilità (eRoaming) dell’operatore tedesco. In questo modo, la rete di carica pubblica verrà ampliata in maniera considerevole e resa disponibile per i propri clienti.

Questa partnership, la quale è stata attivata attraverso la controllata Enel X Financial Services (specializzata in soluzioni di pagamenti), mira allo sviluppo della mobilità elettrica. Questo avverrà anche tramite la standardizzazione dei sistemi di pagamento. La società facente parte del gruppo Enel ha intenzione di abilitare le funzioni di regolamento finanziario tra Charging Point Operator (Cpo) ed e-mobility Service Provider (Emp) sulla piattaforma attraverso il servizio chiamato “Intercharge Settlement”.

Enel X: l’accordo favorirà sensibilmente l’interoperibilità tra i diversi ecosistemi grazie ai vari partner che operano sulla piattaforma

I partner che sono stati riuniti sono ben 750. Si pensa che l’interoperabilità sarà implementata in tutto il territorio dell’Unione Europea, possibilmente entro la fine dell’anno. Giulio Carone, amministratore delegato di Enel X Financial Services, ci ha tenuto a sottolineare che il progetto ”punta a creare nuovi modelli di business aprendo la strada all’interoperabilità tra differenti ecosistemi’‘. La mobilità elettrica sarà maggiormente diffusa mettendo sul piatto ”un livello di servizio e una qualità senza eguali agli oltre 750 partner sulla piattaforma“, secondo il CEO di Hubject Christian Hahn.