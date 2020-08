Imparare a gestire i social è tutto ciò che ci ruota intorno e diventato ormai una consuetudine per tutti gli utenti che hanno uno smartphone. WhatsApp è sicuramente una delle applicazioni più in voga e soprattutto tra le più utilizzate in giro per il mondo, vista la grande utilità che riveste l’applicazione.

Sono state tante le persone che si sono iscritte a questa piattaforma dopo tanto tempo, anche a causa dello scetticismo che l’ha avvolta spesso. In molti erano infatti spaventati da ciò che si diceva in merito alle truffe e quant’altro. È capitato infatti molto spesso che gli inganni hanno reso la vita impossibile agli utenti, proprio come sta accadendo in questi giorni con la nuova truffa.

WhatsApp, adesso gli utenti hanno paura dell’immagine del profilo: vela rubano e vi truffano in poco tempo

Era già capitato tempo addietro: in chat qualcuno ha ricominciato a rubare le immagini del profilo di WhatsApp. Il truffatore sceglie un malcapitato al quale ruba l’immagine del profilo creandone uno fake. Questo sarà il mezzo per arrivare allo scopo finale.

Con questo nuovo profilo il malvivente riuscirà a contattare con alcuni metodi i contatti nella rubrica della persona derubata. È proprio qui che scatterà la truffa: a queste persone verrà richiesta una ricarica Postepay facendo finta di essere la persona nell’immagine del profilo. Sono state tante le segnalazioni nelle ultime ore, e anche se ti sembrerà impossibile qualcuno ci è cascato. State e quindi molto attenti e non rispondete mai a questa tipologia di richieste.