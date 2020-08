MediaWorld raccoglie all’interno della propria campagna promozionale le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato italiano, proponendole difatti ad ogni singolo utente sul territorio. I prezzi sono davvero inferiori rispetto al listino originario, garantendo nel contempo un risparmio decisamente notevole.

Il volantino attuale, come la maggior parte delle precedenti soluzioni dell’azienda, risulta essere effettivamente disponibile in tutti i punti vendita, nonché direttamente sul sito ufficiale. Acquistando stando comodamente seduti sul divano di casa propria sarete costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, ricordando comunque che al superamento dei 199 euro è previsto anche il Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con pagamento a rate direttamente dal conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte garantiscono un risparmio incredibile

Con MediaWorld gli utenti si ritrovano praticamente in una botte di ferro, il risparmio è al top a partire dai dispositivi effettivamente più economici, quali sono i modelli di smartphone entro la fascia di prezzo dei 350 euro. Tra i migliori annoveriamo sicuramente Oppo A91, Samsung Galaxy A21s, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A31, Oppo A91 o anche l’economico Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Spostando l’attenzione verso cifre decisamente più elevate, non mancano anche soluzioni del calibro di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, entrambi in vendita ad un prezzo non eccessivo, parliamo comunque di 769 e 989 euro, ma comunque ancora abbastanza elevato per le “tasche” della maggior parte di noi.

Il volantino MediaWorld lo potete scoprire in ogni sua forma direttamente a questo link.