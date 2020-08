Mentre continuano i saldi su moltissimi giochi presenti sul PlayStation Store, come WRC 8 e Homefront, Sony ha annunciato un’offerta esclusiva per i giocatori su console. Ma dovete affrettarvi per approfittarne al più presto!

Abbonamento PlayStation Plus in offerta

Poco prima dell’annuncio dei giochi gratis di settembre 2020, che verranno svelati il 26 agosto alle 17.30, Sony ha deciso di tagliare il prezzo dell’abbonamento PlayStation Plus del 25%. Il suo costo passa infatti da 59.99€ a 44.99€, un prezzo eccezionale se siete dei patiti e non volete perdervi tutte le ultime uscite.

Ma, come si diceva in precedenza, non dovete starci a pensare troppo, poiché l’offerta ha una scadenza: sarà attivabile fino alle ore 12.00 del 1 settembre, ora italiana. Inoltre, se attualmente avete attivo un abbonamento PlayStation Plus o se state usufruendo del periodo di prova gratuito, non potrete usufruire dello sconto. Si tratta di una mossa diretta specificamente verso i nuovi giocatori e conquistare nuovi clienti.

L’offerta si riattiverà in maniera automatica al prezzo di 59.99€ l’anno successivo, ma tranquilli! Il rinnovo automatico si può disattivare dal pannello di controllo del proprio account, per scegliere con consapevolezza di rinnovare il proprio abbonamento.

La sottoscrizione di un Abbonamento di questo tipo vi darà diritto a 100gb di archiviazione online, l’accesso al gioco in multiplayer su PS4 con i vostri amici e soprattutto due giochi gratuiti ogni mese, per un totale di 24 giochi annuali disponibili sul vostro account al termine dell’abbonamento. Sottoscrivendo l’offerta entro il 1 settembre riceverete anche i due giochi bonus di agosto: Call of Duty Modern Warfare 2 e Fall Guys.

Seguiteci per ricevere nuove informazioni su novità e offerte!