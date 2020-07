Siamo a luglio e l’azienda Sony ha deciso di aggiornare il suo catalogo di giochi su PlayStation Store proponendo dei nuovi saldi estivi. Quest’ultimi sono molto interessanti e prevedono offerte pari anche al 60% di sconto.

Ecco i saldi estivi su PlayStation Store

Sony ha quindi rinnovato il suo catalogo e ha avviato i nuovi saldi estivi di questa estate 2020. Come già accennato, questi saldi includono delle offerte molto vantaggiose che arrivano addirittura a scontare del 60% il prezzo dei giochi e di alcuni DLC. Tra le offerte sono presenti inoltre alcuni titoli molto conosciuti e famosi, come Residenti Evil 3, Death Stranding e tanti altri. Oltre agli sconti fino al 60%, questi saldi estivi includono anche le offerte PlayStation Hits, ovvero giochi che ora avranno un prezzo inferiore ai 20 euro. I saldi estivi con sconti fino al 60%, in particolare, saranno disponibili fino al 20 agosto 2020, mentre le offerte di PlayStation Hits saranno valide fino al 6 agosto, quindi vi consigliamo di affrettarvi se non volete perdere nessuna offerta.

Di seguito vi elenchiamo alcune delle migliori offerte di questi saldi.