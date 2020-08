Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. E’ il risultato della collaborazione di due grandi aziende, l’una attiva nel mondo degli smartphone e della tecnologia in generale, l’altra in quello delle super-car: Xiaomi e Lamborghini, che hanno realizzato questo fantastico GoKart elettrico.

Il colosso cinese ha voluto così celebrare il suo decimo anniversario, con un prodotto che riprende – per gentile concessione di casa Lamborghini – alcuni degli aspetti più apprezzati delle suoi bolidi. A partire dal colore Giallo Orion, tipico delle super-car di Lamborghini, ed il sound del V10 generato elettronicamente.

Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, non è un gioco per bambini

Questo GoKart può essere guidato sia da persone adulte (il peso massimo supportato è di 100 chili), che dai più piccoli per fare esperienza al volante, ma non si tratta certamente di un giocattolo. Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition ha un’autonomia di 25 km, in altre parole ci permette di compiere sessantadue giri in una pista da quattrocento metri, e può raggiungere una velocità massima di 40 km/h.

L’edizione realizzata in collaborazione con Lamborghini si distingue dal modello classico per alcuni aspetti. Anzitutto, la presenza di un alettone anteriore flessibile. In secondo luogo, una serie di elementi che attribuiscono un tocco di classe in più al GoKart, come i pedali in alluminio, fari LED ‘Ice Lake Blue’ e pneumatici che facilitano il drift.

Al momento, tuttavia, Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition è commercializzato esclusivamente in Cina al prezzo di circa 1.200 euro al cambio. Non si hanno ancora notizie sulla disponibilità per il mercato italiano, ma chissà… forse, anche se in poche unità, questo gioiellino arriverà anche nel Bel Paese.