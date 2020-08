Dopo ben 25 anni di attività sembra essere giunto il momento di dire addio a Internet Explorer. Ad annunciare la notizia è Microsoft che ha già fissato e comunicato la data di chiusura.

Microsoft, addio a Internet Explorer: ad agosto 2021 la chiusura definitiva!

A partire dal 17 agosto 2021 sarà necessario dire addio a Internet Explorer. Microsoft ha comunicato proprio nelle ultime ore l’intenzione di mettere fine agli aggiornamenti del browser che, nonostante le recensioni negative degli ultimi tempi, è ancora utilizzato da numerose aziende, le quali si vedranno costrette ad optare per il successore Microsoft Edge o a scegliere browser differenti come Google Chrome o FireFox.

In sostanza lo storico browser di Microsoft non sarà più in grado di supportare determinate applicazioni. Infatti a partire dal 30 novembre 2020 si interromperà la collaborazione con Microsoft Teams e, in seguito, precisamente dal 17 agosto 2021 toccherà ai servizi offerti dal pacchetto Microsoft 365.

L’azienda sostiene sia necessario optare per un browser più moderno e al passo coi tempi e in tale ottica propone l’utilizzo del nuovo Microsoft Edge che si propone come successore innovativo di Internet Explorer, capace di offrire servizi più veloci e adeguati a quelle che sono le attuali esigenze degli utenti.

E’ utile sottolineare quanto dichiarato da Microsoft circa la chiusura del browser poiché il colosso sembra non avere intenzione di impedire l’utilizzo di Explorer ma di limitarsi a sospendere definitivamente gli aggiornamenti. La mossa è dovuta principalmente al largo utilizzo della piattaforma da parte di aziende che verrebbero danneggiate in maniera non indifferente.