Lo staff di Mountain View cura ogni minimo aspetto del suo browser Google Chrome annettendo di volta in volta una serie di ottimizzazioni mirate che puntano ad incrementare l’usabilità e quindi l’esperienza utente. Questo è il caso del nuovo aggiornamento che propone una funzione tanto attesa.

Di contro si registra un nuovo rischio per il virus contenuto all’interno di una pericolosa estensione che tutti gli utenti sono chiamati a rimuovere. L’allarme è stato prontamente lanciato dagli esperti di TechDows che hanno rilevato, senza ombra di dubbio, la presenza del malware responsabile di pubblicità invasiva. Ecco la pessima novità.

Google Chrome: questa estensione deve essere eliminata ora

Si chiama Screenshot & Screen Capture Elite la componente aggiuntiva che pubblica annunci direttamente nei risultati di ricerca Google. Oltre un milione sono gli utenti che hanno scaricato ed usato l’add-in che palesa contenuti sponsorizzati che violano i termini di sicurezza imposti dalla compagnia americana. Non si riesce ad eliminarla nemmeno utilizzando i sistemi di blocco automatico dei tracker e degli ads. Oltretutto traccia le attività dell’utente in background.

La sua utilità si conferma nell’ambito del salvataggio delle schermate in uso sul PC che possono poi essere condivise e caricate sul web. Alcuni utenti si sono accorti della concessione di un permesso per la connessione ad un IP esterno con il conseguente tracking delle attività personali. Una violazione della privacy in piena regola. Secondo il parere degli analisti sarebbe anche in grado di alterare i risultati di ricerca sul web.

L’unica cosa da fare è quella di eliminare l’estensione avendo cura di fare una pulizia del sistema con un software antivirus.