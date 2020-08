Il social network Facebook ha recentemente avvisato i suoi utenti che la nuova versione estetica del social diventerà obbligatoria per tutti da settembre.

Chi ancora aveva deciso di rimanere alla versione “classica” di Facebook, quindi, sarà costretto ad abituarsi a quella più recente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook: tutti obbligati ad installare la nuova versione dell’app

I miglioramenti riguarderanno per lo più l’aspetto grafico del social network che, oramai, era diventato un po’ obsoleto. Tra tutte le novità incluse nell’aggiornamento, inoltre, ci sarà anche l’attesissima dark mode, molto richiesta dagli utenti da diverso tempo. Il social ha mandato un messaggio a tutti gli utenti: “Abbiamo apportato miglioramenti a Facebook.com e siamo entusiasti che tutti possano provare il nuovo look della piattaforma“.

La nuova versione di Facebook era già disponibile a tutti a partire da maggio ma, fino ad oggi, gli utenti potevano decidere se adottarla o meno. A partire da settembre, invece, il passaggio alla nuova versione avverrà forzatamente, senza che l’utente cambi alcun impostazione.

Anche la Dark Mode era già presente nella versione lanciata lo scorso maggio, abbiamo infatti parlato di come attivarla e di come tornare indietro nel caso in cui non fosse piaciuta una volta attivata. Preparatevi tutti, perché dal mese di settembre 2020 non avrete più scampo e dovrete attivare la nuova versione dell’applicazione obbligatoriamente.