Continuano i tentativi di sabotaggio ai danni di Whatsapp; continuano gli attacchi ai danni degli utenti che questa volta rischiano di vedere il proprio smartphone bloccato a causa di un semplice messaggio. In molti ricorderanno la storia del carattere indiano che era in grado di bloccare gli iPhone semplicemente mediante la sua visualizzazione.

Oggi similmente lo stesso problema lo riscontano numerosi utenti Whatsapp con un altro messaggio. Il risultato tuttavia è molto simile, una volta visualizzato renderà l’applicazione di messaggistica, o nel peggiore dei casi l’intero smartphone, inutilizzabile. La cosa peggiore è che, al momento, non esistono strumenti per invertire il processo di blocco e poter dunque tornare ad utilizzare WhatsApp o anche solo il proprio telefono.

WhatsApp: ecco come si diffonde il messaggio incriminato

A quanto pare il messaggio dal contenuto altamente distruttivo sta prendendo piede dal Brasile, ma iniziano ad arrivare segnalazioni anche da Austria e Germania; il messaggio è formato da una combinazione di caratteri che, se ricevuti, causano il blocco dell’applicazione. Inoltre nei casi più estremi, come anticipato, può portare addirittura al blocco dell’intero telefono.

Sembra questo messaggio si stia diffondendo grazie ad alcuni gruppi WhatsApp creati appositamente per ricondividere il messaggio incriminato. L’unico modo ad oggi conosciuto per tentare di arginare il problema è quello di sfruttare l’accesso dal computer mediante WhatsApp desktop o WhatsApp Web. Accedendo al proprio account sarà possibili aprire la chat con il messaggio incriminato per poi cancellarlo; inoltre sarebbe pure consigliabile uscire dal gruppo in cui è stato mandato il messaggio o, in alternativa bloccare il mittente.