Riot Games ha lanciato un nuovo aggiornamento per Valorant su PC. La patch, versione 1.06, porta un nerf significativo per i fucili a pompa. Le note complete sulla patch sono descritte sulla pagina web di Valorant https://playvalorant.com/en-us/news/game-updates/valorant-patch-notes-1-06/.

Il cambiamento più grande con la nuova patch Valorant è il nerf per i fucili a pompa. L’aggiornamento 1.06 li rende meno precisi quando vengono utilizzati mentre si è in volo, come a metà salto o metà caduta. Riot Games ha detto che questo dovrebbe frenare alcuni degli incontri più frustranti che i giocatori hanno con i fucili a pompa senza renderli un’opzione totalmente obsoleta. Lo studio ha anche detto che monitorerà la regolazione e sta ‘studiando ulteriori potenziali modifiche ai fucili’.

Valorant ha rilasciato l’atto 2 all’inizio del mese

Il resto della patch include cambiamenti minori. L’audio e le immagini per gli effetti accecanti (come il flash di Breach e la palla curva di Pheonix) dovrebbero ora fornire una migliore indicazione migliore quando queste abilità vengono disattivate. Ci sono varie correzioni di bug per Cose come la scomparsa di HUD e ricompense mancanti, tra gli altri aggiustamenti.

Questo aggiornamento 1.06 arriva non molto tempo dopo che Riot si è presa una settimana per dare ai suoi dipendenti la possibilità di riprendersi dal nuovo stile di vita del lavoro da casa imposto dalla pandemia di coronavirus. Inoltre, su Valorant è iniziato l’Atto 2 all’inizio di questo mese. Esso ha introdotto tonnellate di aggiunte al gioco, tra cui un nuovo agente, una modalità di gioco, un pass battaglia e altro ancora.