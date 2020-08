Manca poco alla presentazione dei nuovi smartphone di casa Apple. Stando a quanto emerso sul Web, il colosso di Cupertino avrebbe in serbo ben quattro nuovi iPhone, che differiranno per le dimensioni e per alcuni particolari nel comparto hardware.

La nuova famiglia di iPhone si comporrà anche di un modello entry-level di più piccole dimensioni. Questo, infatti, dovrebbe essere dotato di uno schermo BOE OLED Super Retina da 5,4 pollici, con cornici ridotte al minimo ed un notch leggermente più piccolo di quello presente sugli attuali iPhone 11.

iPhone 12, il modello da 5,4 pollici è bello da fare perdere la testa in queste immagini concept

Qualche ora fa, il portale online Svetapple ha diffuso una serie di immagini concept di iPhone 12 (il modello da 5,4 pollici), realizzate sulla base dei numerosi rumor e leak emersi in questi ultimi mesi. Le immagini mostrano uno smartphone dai bordi piatti, in pieno stile iPhone 4, ed una tavolozza di colori piuttosto variegata. Vedere un iPhone in colori pastello fa un certo effetto, e queste colorazioni che spaziano dal verde al lilla ci piacciono davvero tanto.

Per quanto riguarda il notch, questo potrebbe essere di circa 1/7 più piccolo di quello attuale, ed ospita lo speaker e la fotocamera frontale per selfie, proprio come quello montato sugli iPhone 11.

Quanto alle altre caratteristiche, iPhone 12 da 5,4 pollici dovrebbe essere alimentato da un processore Apple A14 Bionic, accompagnato da 4 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna. Dovrebbe essere compatibile con le Reti di quinta generazione e montare una doppia fotocamera esterna.

Non ci resta che attendere l’evento ufficiale per scoprire quale sarà il reale aspetto dei nuovi iPhone!