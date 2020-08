Tutto stabilito per l’INPS, a partire da ottobre l’accesso ai servizi online subirà una modifica. Andrà in pensione il vecchio PIN di accesso, verrà sostituito dallo SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). In una prima fase, di cui però non si conosce la durata, molto probabilmente sarà possibile utilizzare entrambe le forme di accesso.

Ad oggi per accedere alla propria zona riservata del portale del sito INPS bisogna richiedere all’istituto il codice PIN. Questo codice si dividerà in due blocchi; la prima metà sarà inviata tramite SMS o via email, la seconda invece arriverà via posta. Una volta ottenuto il codice PIN ordinario sarà possibile effettuare l’autenticazione per ottenere il PIN dispositivo. Accedendo al portale MyINPS basterà inserire le credenziali richieste.

INPS: cosa cambia con lo SPID

Per quanto riguarda invece l’accesso tramite SPID la procedura da seguire sarà diversa. Pe prima cosa bisogna ottenere la propria identità digitale; per farlo bisognerà rivolgersi ad un Identiy Provider, un ente autorizzato al rilascio della certificazione digitale. Se già si possiede un’identità SPID il processo di autenticazione risulterà molto più veloce.

Una volta entrati nella pagina principale si dovrà cliccare sulla dicitura Entra in MyINPS per poi selezionare la voce SPID. Cliccando su “Entra con SPID” si aprirà una finestra a tendina da cui selezionare il proprio Identity Provider. A questo punto andranno inseriti alcuni dati personali in modo che dalla volta successiva l’accesso risulti immediato. Una volta completata la procedura si potrà accedere a tutti i servizi online messi a disposizione da INPS.