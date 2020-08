Con poche eccezioni, i nuovi smartphone Google Pixel arrivano sempre in coppia, con un modello ‘standard’ ed uno ‘XL’. Le differenze sostanziali sono sempre state le dimensioni e la capacità della batteria. Tuttavia, una nuova voce dice che Google Pixel 5 arriverà solo nella dimensione XL, senza un modello ‘standard’.

Le voci arrivano tramite l’utente Twitter @ImjustsayingJC, che non ha una comprovata esperienza con informazioni trapelate sul rilascio di smartphone. Ciò significa che è meglio prendere queste informazioni con cautela.

Google Pixel 5, attenti alle nuove notizie

Secondo la fuga di notizie, il device – che presumibilmente si chiamerà solo Google Pixel 5 – includerà il chipset Snapdragon 765G, costerà $ 699 e avrà un sensore di impronte digitali sullo schermo Invece di utilizzare il riconoscimento facciale come i telefoni Pixel 4.

Abbiamo già sentito un possibile utilizzo dello Snapdragon 765G in precedenza, quindi potrebbe essere più che probabile. Tuttavia, a parte questo, tutte queste informazioni sono nuove ed è la prima volta che appaiono in rete. È possibile che ci sbagliamo e che Google Pixel 5 uscirà davvero solo in una versione XL.

È anche possibile, tuttavia, che questo sia semplicemente un caso di una persona che fa grandi affermazioni sui prodotti in arrivo solo per attirare i riflettori. Per questo motivo vale davvero la pena esaminare le nuove fughe di notizie da fonti non provate, in modo da non entusiasmarsi per qualcosa che è improbabile che si materializzi.

Ad ogni modo, scopriremo qualcosa in più su Google Pixel 5 a ottobre, perché è allora che è previsto il lancio.