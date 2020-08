Esselunga stupisce nuovamente tutti con il lancio di una nuova grandiosa offerta mirata esclusivamente su uno smartphone ben specifico, e raggiungibile da ogni consumatore fino al 31 agosto 2020.

La promozione, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, non può essere fruita altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale, poiché al giorno d’oggi non risulta essere possibile acquistare la tecnologia da casa. Allo stesso modo, essendo la classica offerta tech, ricordiamo che le scorte sono limitate, di conseguenza anche se vi recherete nel punto vendita entro il 31 agosto, potreste non riuscire a “mettere le mani” sul prodotto, poiché già terminato.

Volantino Esselunga: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Lo smartphone su cui l’azienda ha focalizzato la propria attenzione è il nuovissimo Huawei P40 Lite, la versione low cost della recente serie P40 del produttore cinese. Caratterizzato da tante specifiche di alto livello, e sopratutto da un’estetica molto intrigante, il prodotto viene più che altro ricordato per l’assenza dei servizi Google, punto importante da non perdere assolutamente di vista nel momento in cui si dovesse decidere di acquistarlo.

La versione attualmente in vendita da Esselunga presenta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite le nanoSD proprietarie Huawei, tutto a soli 199 euro. Ricordiamo comunque che il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.