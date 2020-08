Dropbox Vault e Password, annunciati per la prima volta il 16 giugno, sono ufficialmente disponibili per gli abbonati a pagamento. Dropbox Password è già disponibile per Windows, macOS, iOS e Android.

Probabilmente conosci Dropbox per i suoi servizi di cloud storage, ma l’azienda si è recentemente estesa anche alla gestione delle password. A giugno, la società ha lanciato un’anteprima beta del suo nuovo gestore di password, insieme a Vault. Quest’ultima è una sezione, protetta da pin, all’interno del tuo spazio di archiviazione per il backup sicuro delle informazioni sensibili, che è, ovviamente, crittografata ad ogni passaggio.

Dropbox Vault e Password sono disponibili ufficialmente

Oggi, Dropbox Vault e Password sono ufficialmente fuori dalla versione beta, anche se dovrai essere un utente “premium” con abbonamento ad un piano Plus o Family per accedere a entrambe le funzionalità (gli utenti Professional possono utilizzare anche Dropbox Password).

Come ci si aspetterebbe da qualsiasi gestore di password, è possibile memorizzare i dettagli di accesso per vari siti e utilizzare il servizio per compilare automaticamente le informazioni quando necessario. La password Dropbox è disponibile per Windows, macOS, Android e iOS.

Puoi anche utilizzare Dropbox Password per generare password sicure, con impostazioni regolabili per lunghezza, numeri e simboli. Vault si trova all’interno dell’app Dropbox standard e fornisce la crittografia end-to-end per i tuoi file e documenti sensibili. Non è possibile accedere a questi file tramite app di terze parti, anche se puoi concedere autorizzazioni di condivisione ad altri utenti, che possono visualizzare ma non modificare i file all’interno del tuo Vault.